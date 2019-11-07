شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ويرغب الزمالك فى خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، التى ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع إنبى يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى على استاد السلام، وهى مباراة الفريق البترولى ثم سيخرج لملاقاة مازيمبى فى الكونغو يوم 30 من الشهر الجارى.
وحصل الزمالك على وعد خلال الفترة الماضية بخوض مبارياته المحلية على استاد القاهرة، ويرغب أيضاً مسؤولو الأبيض فى خوض مباريات الفريق الأفريقية على نفس الاستاد.
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