شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسؤولو نادي الزمالك من مسؤولي الاتحاد المصرى لكرة القدم خوض مباريات الفريق المقبلة ببطولة دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة بدلا من خوض المباريات على ملعبى برج العرب والسلام، مثلما كان يحدث الفترة الماضية.

وأرسل مسؤولو الزمالك خطابات رسمية لاتحاد الكرة لطلب إقامة المباريات الأفريقية المقبلة للفريق بداية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولى، خاصة أن المباريات ستبدأ بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 8 وحتى 22 نوفمبر الجارى وسيكون الاستاد متاحاً بعدها لاستضافة مباريات الأندية.

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ويرغب الزمالك فى خوض مواجهة أول أغسطس الأنجولى، المقرر لها يوم 7 ديسمبر المقبل على استاد القاهرة الدولى، التى ستكون ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات فى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع إنبى يوم 25 من شهر نوفمبر الجارى على استاد السلام، وهى مباراة الفريق البترولى ثم سيخرج لملاقاة مازيمبى فى الكونغو يوم 30 من الشهر الجارى.

وحصل الزمالك على وعد خلال الفترة الماضية بخوض مبارياته المحلية على استاد القاهرة، ويرغب أيضاً مسؤولو الأبيض فى خوض مباريات الفريق الأفريقية على نفس الاستاد.