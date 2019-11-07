اخبار الرياضه

سوبر كورة يكشف موقف مرتضى منصور من العرض المغربى لطارق يحيى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف موقف مرتضى منصور من العرض المغربى لطارق يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك أنه تلقى عرضا جادا من نادى سريع وادى زم لتولى القيادة الفنية للفريق المغربى فى الفترة المقبلة، خلفا لحسن بنعبيشة الذى تمت إقالته من منصبه.

وقال طارق يحيى، إنه عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، للحصول على موافقته للرحيل إلى المغرب وتولى القيادة الفنية لسريع وادى زم.

Advertisements

لمعرفة موقف مرتضى منصور من عرض المغرب اضغط هنا

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف موقف مرتضى منصور من العرض المغربى لطارق يحيى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا