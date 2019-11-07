سوبر كورة يكشف موقف مرتضى منصور من العرض المغربى لطارق يحيى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيى المدير الفنى السابق للزمالك أنه تلقى عرضا جادا من نادى سريع وادى زم لتولى القيادة الفنية للفريق المغربى فى الفترة المقبلة، خلفا لحسن بنعبيشة الذى تمت إقالته من منصبه.
وقال طارق يحيى، إنه عقد جلسة مع مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، للحصول على موافقته للرحيل إلى المغرب وتولى القيادة الفنية لسريع وادى زم.
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