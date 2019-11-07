"الأفضل".. كيف يرى إيتو منافسة صلاح وماني على جائزة الكرة الذهبية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد صامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر ميلان الإيطالي، أن عدم تلقى ثنائي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني دعم من جانب القارة الأفريقية للمنافسة على الكرة الذهبية يعد أمرًا محزنًا.

وأضاف إيتو في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"أشعر بالأسف بعد غياب صلاح وماني عن الحصول على جوائز الكرة الذهبية".

وعن لاعبه المفضل، قال:"تتويج صلاح وماني فرصة لأفريقيا، أنا أفضل حصولهم على جائزة الكرة الذهبية بجانب بير إيمريك أوباميانج لأنهم الثلاثي الأفضل في الدوري الإنجليزي".

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وأكمل :"على الرغم من تصويت 54 مدربًا من جانب القارة الأفريقية في جوائز الأفضل في العالم، لم يحصل ماني وصلاح على أفضل الأصوات في قارتهما، نحن لا نقدر أنفسنا، فإن الآخرين لن يفعلوا ذلك، الأمر مدهش".

وتقدم جائزة الكرة الذهبية من جانب مجلة فرانس فوتبول الفرنسية حيث أعلن في أكتوبر الماضي عن تواجد سبعة لاعبين من ليفربول ضمن 30 لاعبًا من بينهم محمد صلاح وساديو ماني.

جدير بالذكر أن الثلاثي محمد صلاح وساديو ماني وبير إيمريك أوباميامج حصلوا على جائزة هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بعد تسجيل 22 هدفًا.