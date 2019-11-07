مصدر لـ"الخليج 365" : طاهر محمد طاهر يغيب عن مباراة مالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي عن تعرض طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب لإصابة على مستوى الفخذ ستحرم المنتخب من جهوده في مباراة مالي.
وسيبدأ المنتخب الأولمبي يوم الجمعة مباريات كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بمواجهة مالي على ستاد القاهرة الدولي.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الخميس، أن طاهر تعرض لإصابة على مستوى الفخذ وأنه لن يُشارك في مباراة مالي.
وأكمل المصدر أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي لمعرفة موقفه من باقي مباريات البطولة.
وكانت قرعة البطولة قد اوقعت مصر في المجموعة الأولى رفقة مالي والكاميرون وغانا.
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