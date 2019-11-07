"فرصتكم للاحتراف".. شوقي غريب يوجه رسالة للاعبيه قبل بطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، أن لاعبيه أمامهم فرصة من خلال المشاركة في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مدرب المنتخب الأوليمبي قال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي :"الفرصة أمام اللاعبين من أجل المشاركة أملاً في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي".

وتابع :"أمتلك عدة عناصر قادرة على خوض تجربة الاحتراف الأوروبية، ونرى مثلاً محمد صلاح نجم ليفربول بعدما خرج في سن صغير للاحتراف".

وواصل غريب تصريحاته :"أتمنى تحقيق إنجاز 2001 بعدما حقق البورنزية مع منتخب الشباب وأن أقود المنتخب الأوليمبي لتحقيق اللقب والصعود للأولمبياد".

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وأكمل :"أمتلك جيل جيد فمنهم أكثر من 70% يشاركوا مع أنديتهم في مسابقة الدوري، وهم نواة للمنتخب الأول".

وعن ضغط الجماهير، قال :"لن نتأثر بضغط الجماهير المصري، استطاعنا أن نواجه منتخبات قوية خلال فترة التحضيرات مثل منتخبي هولندا والولايات المتحدة وحققنا أداءً جيدًا".

وتحدث مدرب منتخب مصر عن مباراة مالي، قائلاً :"منتخب مالي قوي تابعنا مبارياتهم الأخيرة خاصة أنهم حققوا الفوز على المنتخب المغربي خلال تصفيات، كما يمتلكوا العديد من المحترفين".

المنتخب المصري سيفتتح مشواره غدًا الجمعة بمواجهة المنتخب المالي في إطار الجولة الأولى من البطولة والتي تنظمها مصر.

ويتواجد المنتخب المصري الأوليمبي على رأس المجموعة الأولى مع منتخبات مالي، والكاميرون، وغانا.