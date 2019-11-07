رمضان صبحي يتحدث عن رد الاستبعاد.. مكالمة صلاح و"طمع" الجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي إن حمل شارة قيادة المنتخب "مسئولية" كبيرة، كما رد على استبعاده من المنتخب الأول وهل تواصل معه محمد صلاح قبل البطولة أم لا؟

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الجمعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا والتي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 8 نوفمبر الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره مالي قال صبحي: "استعدينا بشكل جيد للبطولة، الدولة وفرت لنا كل شئ، حلمنا مثل كل المصريين وهو الوصول للأولمبياد، سنحاول بذل أقصى جهدنا".

وأضاف: "لا يوجد نجم واحد للمنتخب، الجميع نجوم، نأمل في إثبات جدراتنا خلال البطولة، ولاأسعى للرد على استبعادي من المنتخب الأول، في النهاية كانت وجهة نظر فنية عليّ احترامها".

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وعن حمل شارة قيادة المنتخب قال: "مسئولية كبيرة، تلك البطولة مختلفة بالنسبة لي، أنا قائد الفريق على عاتقنا بعض الضغوطات، نتمنى التوفيق".

وبسؤاله هل تواصل معه محمد صلاح أم لا قال لاعب الأهلي: "لم نتواصل أنا وصلاح، ولا أعلم من قال ذلك".

وأتم صبحي: "نتمنى دعم الجماهير لنا في المباريات، جيلنا لم يحظ باللعب في وجود الجماهير، لذلك نعدهم بتقديم أفضل ما لدينا وننتظر مساندتهم، الجمهور المصري طماع بطبعه ولن يكفيه التأهل فقط وسيطالبنا بحصد البطولة".

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا ستنطلق مساء غد الجمعة على الأراضي المصرية، ويستهل الفراعنة مشوار البطولة بمواجهة أمام مالي.