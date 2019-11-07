الفيفا ووائل جمعة والأهلي يهنئون أبو تريكة في عيد ميلاده

يحتفل اليوم 7 نوفمبر، محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، بيوم ميلاده الـ 41، والذي يعد من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، وقد توج بالبطولات المحلية مع الأهلي كما حاز على بطولة كأس الأمم الإفريقية مرتين مع الفراعنة.

وقد نال أبو تريكة التهاني من جانب عدة الحسابات مختلفة في يوم ميلاده، حيث كتب الحساب الرسمي للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" "ميلاد سعيد الأسطورة المنتخب المصري والنادي

أما النادي الأهلي "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم أساطيرنا محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد أمير القلوب"، ورد تريكة "نفتخر جميعا بالتواجد فقط بجانب اسم الاهلي الاهلي هو الأسطورة".

جلبيرتو، لاعب الأهلي ومنتخب أنجولا السابق، نشر فيديو قال فيه "أبو تريكة بالنسبة لي لاعب رائع

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ومايسترو".

أما رمضان صبحي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر فهنأ تريكة قائلًا "يا أبو فانلة حرير حمرا .. يا تريكة، كل سنة و إنت طيب يا ماچيكو وأدعيلنا".

ظهير أيمن النادي الهلي أحمد هاني كتب ، "كل سنة و حضرتك طيب يا كابتن ابو تريكة .. إن شاء الله سنة جميلة عليك و تبقى احلى من القبلها يا رب و تحقق كل حاجة نفسك فيها .. كل سنة و انت طيب يا قدوة".

أما وائل جمعة، نجم دفاع منتخب مصر والأهلي السابق فكتب له "عيد ميلاد سعيد يا صديقي وكل عام وانت بألف خير".