شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة "توتال مصر 2019" عن تميمة البطولة التى ستنطلق غدًا وتستمر حتى 22 نوفمير الجاري، وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر الأولمبي ومالي في تمام السادسة مساءً بتوقيت

القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

يشارك في البطولة 8 منتخبات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب مالي والكاميرون وغانا، وتقام مباريات

هذه المجموعة باستاد القاهرة، أما المجموعة الثانية فتضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا، وتقام مبارياتها بملعب السلام.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت في وقت سابق جاهزية المحروسة لانطلاق البطولة يوم غدٍ، وحرصت اللجنة المنظمة على ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالبطولة من ملاعب واستضافة للمنتخبات المشاركة في المعترك الأفريقي.