- 1/2
- 2/2
كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة "توتال مصر 2019" عن تميمة البطولة التى ستنطلق غدًا وتستمر حتى 22 نوفمير الجاري، وتقام مباراة الافتتاح بين منتخب مصر الأولمبي ومالي في تمام السادسة مساءً بتوقيتالقاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.
يشارك في البطولة 8 منتخبات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى بجانب مالي والكاميرون وغانا، وتقام مبارياتهذه المجموعة باستاد القاهرة، أما المجموعة الثانية فتضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب أفريقيا، وتقام مبارياتها بملعب السلام.
كانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت في وقت سابق جاهزية المحروسة لانطلاق البطولة يوم غدٍ، وحرصت اللجنة المنظمة على ترتيب كافة الأمور المتعلقة بالبطولة من ملاعب واستضافة للمنتخبات المشاركة في المعترك الأفريقي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. تميمة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.