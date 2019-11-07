الأهلي يعلن إطلاق تطبيق الأعضاء الإلكتروني

النادي الأهلي أعلن ظهر اليوم عن إطلاق تطبيق الأعضاء Alahly members، وذلك في إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب ليكون الأهلي من أول الأندية إلكترونيًا التي تستخدم المدفوعات غير النقدية.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة للإعلان رسميا عن التطبيق في حضور محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا

و الدكتور أسامة مصطفي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.

يقدم المشروع خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التي يقدمها النادي؛

كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية في مختلف المراحل العمرية. كما يجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق؛ إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويقدم التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ليتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، للرد عليها في غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلى، والاحداث اليومية التي يشهدها على مدار الساعة في كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.