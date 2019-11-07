شوقي غريب: المنتخب الأولمبي يتم إعداده لكأس العالم ٢٠٢٢

تحدث شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، عن افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة أمام منتخب مالي، في اللقاء المقرر له غدًا الجمعة على

ستاد القاهرة الدولي.

قال غريب في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، إنه لم يستقر على أسلوب اللعب.. كل لقاء

بطريقة مختلفة، بحسب متطلبات كل لقاء وقوة كل فريق.

وتابع مدرب الفراعنة، "أن اللاعب المصري ذكي وقادر على استيعاب التعليمات وتنفيذ كل الواجبات وتطبيق أكثر من طريقة لعب.. المنتخب الأولمبي يتم إعداده لكأس العالم ٢٠٢٢".