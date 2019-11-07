رمضان صبحي: نعيش حلم التأهل للأولمبياد بكل تفاصيله

أكد رمضان صبحي، نجم وقائد المنتخب الوطني الأولمبي، أن اللاعبين يعيشون حلم التأهل إلى أولمبياد 2020، ونعيشه مثل الجماهير بكل تفاصيله، ولذلك كان لدينا تركيز شديد في التدريبات ومعسكر الفترةالماضية.
قال رمضان: اجتهدنا في التدريبات ووضعنا كل تركيزنا في المنافسين والمباريات الصعبة المقبلة، وسنسعى بكل قوة إلى تحقيق حلم الجماهير بالتتويج باللقبوالتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.
أضاف: أتمنى التوفيق، فقد سبق ولعبت في هذه البطولة من قبل، ولم يكتب لي التوفيق، ولكن تلك المرة مختلفة بالنسبة لي، فأنا قائد المنتخب وسيكون هناك ضغوطات، وكل أملي أن يحالفنا توفيق المولى عز وجل.
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