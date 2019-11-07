موعد مباراة مانشستر يونايتد و بلجراد اليوم في الدوري الأوروبي

يستضيف ملعب أولد ترافورد مواجهة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى أمام نظيره فريق بارتيزان بلجراد الصربي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي. يحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثانية عشر برصيد ٧ نقاط، في حين ياتي فريق بارتيزان بلجراد في المركز الثالت برصيد ٤ نقاط. برصيد ٤ نقاط. موعد مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلجراد الصربي : تقام مواجهة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق بارتيزان بلجراد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر. الساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلجراد في الدوري الأوروبي : Advertisements تذاع مباراة مانشستر يونايتد و بارتيزان بلجراد بشكل حصري عبر قناة "bein sports 1 HD"بصوت المعلق خليل البلوشي. ومن المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي: حراسة المرمى : دي خيا. خط الدفاع : يونج، فان بيساكا، ماجوير، روجر. خط الوسط : مكتوميناي، جارنير، ماتا. خط الهجوم :راشفورد، مارسيال، لينجارد.

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