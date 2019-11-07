شوقي غريب: سنقاتل للوصول إلى منصات تتويج أمم أفريقيا

كشف شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن بطولة كأس العالم للشباب هي البطولة الوحيدة العالمية التي وقفنا فيها على منصات التتويج في الكرة.
وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي: "معانا في الجهاز وائل رياض ومحمد شوقي ودول كانوا من الجيل الذي وقف على منصات التتويج".
وتمنى شوقي غريب تحقيق بطولة جديدة للكرة المصرية وده شيء صعب ولازم نتعب علشان نحققه ونبقى راضيين عن نفسنا.
أعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، عنالقائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى، تحت 23 سنة، يوم 8 نوفمبر المقبل حتى 22 من نفس الشهر، التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالآتي:
حراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبدالسلام وأحمد أبو الفتوحوكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر، وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كل من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.
أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كلًا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى، التى توجد مصر بها، باستاد القاهرة الدولي.
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