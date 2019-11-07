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آندريه جوميش قد يلعب مرة أخرى هذا الموسم

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محمود ماهر 0 تبليغ

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كشف المدير الفني لنادي إيفرتون ماركو سيلفا عن إمكانية مشاركة اللاعب الدولي البرتغالي آندريه جوميش مرة أخرى هذا الموسم، رغم الإصابة المُدمرة التي تعرض لها في ختام مباريات الجولة الـ11 من الممتاز يوم الأحد الماضي أمام توتنهام هوتسبير على ملعب جوديسون بارك.

وتعرض آندريه جوميش /26 عامًا/ لخلع وكسر في الكاحل عقب تدخل خشن من الكوري الجنوبي سون هيونج مين على خط التماس في منطقة وسط ملعب توتنهام هوتسبير.

لكن بعد إجراءه لعملية جراحية ناجحة يوم الاثنين الماضي، ظهرت ومضات مُبشرة بإمكانية عودته إلى العمل بحلول نهاية الموسم مطلع شهر مايو المقبل، بالتالي قد يكون له مكان في لائحة منتخب البرتغال المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا (يورو 2020).

وقال المدير الفني لإيفرتون أثناء المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ساوثامبتون في الجولة الـ 12 من البريميرليج ليس من السهل بالنسبة لنا تحديد تاريخ مُحدد حول موعد عودة آندريه جوميش، لكن من الممكن أن نراه يلعب مرة أخرى هذا الموسم.

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اصابة آندريه جوميش لاعب إيفرتون في مباراة توتنهام (صور: Getty)
اصابة آندريه جوميش لاعب إيفرتون في مباراة توتنهام (صور: Getty)

واعتذر سون بشكل علني عن الحادث بعد أن سجل هدفين في فوز توتنهام بنتيجة 4/0 على ريد ستار في العاصمة الصربية بلجراد يوم أمس الاربعاء، ضمن الجولة الرابعة من .

وبعث سون هيونج مين رسالة خاصة إلى صانع الألعاب البرتغالي، وقال راسلته قبل السافر إلى صربيا، ورد عليّ عن طريق رسالة نصية، لكن لم أستطع قراءتها بعد المباراة، لكنني ما زلت أشعر بالسوء حقًا حيال ما حدث، أشعر بالأسف حقًا.

وأضاف كرة القدم هي يمكن أن يحدث فيها شيء مثل هذا، لا أحد يريد أن يرى مثل هذا الموقف، أنا حزين جدًا لأن هذا حدث وأنني تطورت فيه. الأيام القليلة الماضية كانت صعبة عليَ.

سون هيونج مين يعتذر للاعب ايفرتون آندريه جوميش أثناء مباراة ريد ستار وتوتنهام في دوري ابطال اوروبا (صور: Getty)
سون هيونج مين يعتذر للاعب ايفرتون آندريه جوميش أثناء مباراة ريد ستار وتوتنهام في دوري ابطال اوروبا (صور: Getty)
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