اونلاين | يلا شوت EGY PlUs كورة لايف - KOOORA GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد ليبيريا KORA LIVE يلا شووت رابط مباشر مباراة مصر

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يواجه منتخب مصر الوطني نظيره الليبيري مساء اليوم الخميس ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2021‪

منتخب مصر واجه ليبيريا في 4 مواجهات من قبل، فاز في 2 وخسر مثلهما.

أولى المواجهات بين المنتخبين كانت يوم 6 يناير عام 1989 في تصفيات مونديال 90 وحقق الفراعنة الفوز بهدفي علاء ميهوب ومحمد رمضان.

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وفي مباراة الإياب بليبيريا التي أقيمت يوم 25 يونيو 1989 خسر الفراعنة بهدف نظيفة.

عام1997 بتصفيات مونديال فرنسا فاز منتخب ليبيريا بهدف قبل أن يتغلب المنتخب الوطني المصري عليه بخماسية نظيفة.