رياضة | يورجن كلوب: ندخل مباراة مانشستر سيتي بهدف الفوز فقط.. وتعرضنا لصعوبات كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب: ندخل مباراة مانشستر سيتي بهدف الفوز فقط.. وتعرضنا لصعوبات كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أنه يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام مانشستر سيتي والمقرر لها يوم الأحد المقبل.

ويستضيف ليفربول متصدر الترتيب نظيره مانشستر سيتي مساء الأحد المقبل على ملعب "الأنفيلد" في قمة مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي :"إنها مباراة في الجولة 12 ولازالت هناك الكثير من المباريات بعدها. إذا فزنا يوم الاحد ولم نفز في باقي المباريات فـلن نستفيد".

وتابع :" لا نفكر أبدا عن مدى تأثير مباراة يوم الأحد على باقي الموسم. الموسم الماضي انتهى, هذا الموسم موسم مختلف و جديد".

وتابع :"نحفز بعضنا البعض و نلعب على مستوى عالي. لا يمكنني عدم تقديم الاحترام لفريق حصل على 98 نقطة".

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وواصل :"لا زلنا في بداية الموسم, مررنا بفترة صعبة للغاية, لعبنا ضد فرق التوب 6/7 - وقمنا بعمل جيد".

وزاد :"لكن الآن سنلعب هذه المباراة, ثم توقف دولي ثم مباراة كرستال بالاس, ستكون مباراة صعبة".

وأشار :"نسبة رغبتي بالفوز يوم الأحد هي 100٪, أرغب بالفوز".

وأردف :"سمعت البعض يقول أنه يجب ألا نخسر, لكنني لا أهتم بذلك, نحن فقط نريد أن نفوز, هكذا تجري الأمور".

وأتم حديثه :"أداء مانشستر سيتي في الأنفيلد الموسم الماضي كان أكثر أداء لفريق لعب ضدنا أقدم له احتراما, أتوقع أن مباراة يوم الأحد ستكون صعبة".