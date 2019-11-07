رياضة | شاهد برومو بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد برومو بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

النسخة الأولى



تُوج بها منتخب الجابون عام 2011، عقب فوزه على المغرب في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (الجابون والمغرب ومصر) إلى أولمبياد لندن 2012.



النسخة الثانية

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تُوج بها منتخب نيجيريا عام 2015، عقب الفوز على الجزائر في النهائي 2-1، وتأهلت منتخبات (نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا) إلى أولمبياد ريو دو جانيرو 2016.



النسخة الثالثة



ويأمل المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ثم حصد لقب النسخة الثالثة من البطولة.