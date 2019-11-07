رياضة | استبعاد نجم برشلونة.. ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وألبانيا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نجم برشلونة.. ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وألبانيا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة الديوك الفرنسية التي اختارها لمواجهتي مولدوفا يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، و17 من الشهر ذاته في التصيفات المؤهلة ليورو 2020.

غياب عثمان ديمبلي عن قائمة الديوك



وشهدت قائمة فرنسا استبعاد عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة. وشهدت قائمة فرنسا استبعاد عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة. قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وصربيا