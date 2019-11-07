رياضة | استبعاد نجم برشلونة.. ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وألبانيا بتصفيات يورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد نجم برشلونة.. ديشامب يعلن قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وألبانيا بتصفيات يورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا قائمة الديوك الفرنسية التي اختارها لمواجهتي مولدوفا يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، و17 من الشهر ذاته في التصيفات المؤهلة ليورو 2020.
وشهدت قائمة فرنسا استبعاد عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
وضمت قائمة فرنسا كلًا من :-
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غياب عثمان ديمبلي عن قائمة الديوك
وشهدت قائمة فرنسا استبعاد عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة.
قائمة فرنسا لمواجهتي مولدوفا وصربيا
وضمت قائمة فرنسا كلًا من :-
حراسة المرمى : أريولا - مايجنان - ماندادنا
خط الدفاع : لوكاس دين - دوبويس - كيمبامبي - لينغليت - ميندي - بافارد فاران - زوما
خط الوسط : كانتي - ماتويدي - ندومبيلي - سيسكوكو - توليسو
خط الهجوم : وسام بن يدر - كينجسلي كومان - نبيل فقير - أوليفيه جيرو - أنطوان جريزمان - ليمار - كيليان مبابي.
وكان منتخب فرنسا توج بكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا عام 2018 بالفوز على كرواتيا في المباراة النهائية.