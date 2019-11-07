رياضة | يحيى حمزة يشيد بالاستعدادات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يحيى حمزة يشيد بالاستعدادات التنظيمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الإعلامي يحيى حمزة بالاستعدادات لتنظيم بطولة أفريقيا تحت ٢٣ عاما والتي تقام في مصر في الفترة من ٨ ل ٢٢ من الشهر الجاري.

وقال يحيى حمزة عبر برنامجه تايم لايف عبر شاشة تايم سبورتس "أتوقع خروج البطولة من الناحية التنظيمية بصورة جيدة كما حدث في بطولة أفريقيا للكبار والتي استضافتها مصر منذ عدة أشهر".

وأضاف "يجب الوقوف خلف المنتخب ومساندة الفراعنة لتحقيق البطولة المقامة على أرض مصر".

واختتم قائلا " أتمنى حضور الجماهير بكثافة ودعم المنتخب في كل مبارياته".