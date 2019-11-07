رياضة | 180 فارسا وفارسة يتنافسون على 600 الف جنية جوائز البطولة الدولية للفروسية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 180 فارسا وفارسة يتنافسون على 600 الف جنية جوائز البطولة الدولية للفروسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشرف على البطولة الاتحاد الدولى للفروسية التى تقام على مرحلتين ، الأولى خلال الفترة من 7 وحتى 9 نوفمبر الجارى ، والثانية فى المدة من 14 وحتى 16 من نفس الشهر ، من أهم الدول المشاركة فى البطولة ، هولندا والبرازيل وألمانيا وكندا وأمريكا والسويد وسويسرا وإيطاليا والتشيك ، والذين يتنافسون على الارتفاعات من 120 سنتيمتر وحتى 155 سنتيمتر ، وحرص عدد من فرسان الدول الأوروبية والأمريكتين الذين تأهلو لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل ، وتعد البطولة ضمن بطولات الدورى العربى المؤهل لنهائيات كأس العالم المقبل بأمريكا فى أبريل القادم .
ويتخلل البطولة الدولية ، إقامة البطولة الأفريقية الأولى التى تنظمها مصر بمشاركة 9 دول منها جنوب إفريقيا وزامبيا وزيمبابوي وموريشيوس والجزائر وليبيا ، كما يقام على هامش البطولة الدولية ثلاث مسابقات للفرسان للصغار فى الاعمار السنية المختلفة ضمن البطولات التى تقام نهائياتها فى دولة الإمارات العربية المتحدة فى فبراير المقبل .