رياضة | رمضان صبحي: أنا القائد.. قصرنا في السنغال ونحلم بالأولمبياد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي: أنا القائد.. قصرنا في السنغال ونحلم بالأولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رمضان صبحي لاعب النادى الأهلي وقائد منتخب مصر الأوليمبي، أن المنتخب جاهز لمواجهة مالي غدًا الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها بطوكيو عام 2020.

وتحدث رمضان صبحي خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس علي ملعب القاهرة، قائلاً: "الجميع جاهز لمواجهة منتخب مالي فيا لبطولة واستعدينا بشكل جيد ونعيش حلم الأولمبياد، والبطولة هذا العام مختلفة لي علي المستوي الشخصي، فأنا قائد للمنتخب وعلي ضغوطات كبيرة".

وأضاف صبحي: "البطولة الماضية في السنغال كنا مقصرين ولكن عامل الملعب كان عليه دور كبير، ولمن الأن البطولة علي ملعبنا، البطولة الماضيه لم يكن متواجد الكم الكبير من اللاعبين المميزين النتواجدين حاليا".

Advertisements

وتابع: "استعدينا بشكل جيد من أجل البطولة ونسعي لتحقيق الحلم وهو الوصول للأولمبياد، وحلمنا زى حلم كل المصريين أن نصل للأولمبياد، ولدينا لاعبين مميزين قادرين علي ذلك".

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي قد أكد خلال المؤتمر الصحفي أن المنتخب استعد جيدا لمواجهة منتخب مالي غدا على استاد القاهرة الدولى.