رياضة | غريب: هدفنا أولمبياد طوكيو.. ولكن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غريب: هدفنا أولمبياد طوكيو.. ولكن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أن فترة الإعداد لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي تنطلق في مصر غدًا الجمعة وتستمر حتى 22 من نوفمبر الجاري، كانت مثالية، مضيفا أن اتحاد الكرة وفّر كل احتياجات الجهاز الفني للمنتخب.

وقال غريب: "قمنا بتجربة لاعبين كثر، والبطولة كبيرة وكل الفرق تتمنى الوصول لنهائيات كأس الأمم المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020".

وتابع غريب: " الثماني منتخبات المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا يعتبرون من أفضل المنتخبات في القارة السمراء".

واختتم، "نسعى لتأميم التأهل لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020، والفوز بالبطولة بإعتبارها على أرضنا ووسط جماهيرنا، وسنبذل قصارى الجهد لتحقيقها".

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ويستعد عشاق كرة القدم بالقارة الإفريقية، لانطلاق بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها الأراضي المصرية الشهر الجاري.

وتستضيف مصر بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 8 منتخبات على ملعبي القاهرة والسلام والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

وتشارك مصر ضمن منتخبات المجموعة الأولى والتى تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار.