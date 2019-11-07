رياضة | تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري مباراة ودية مع ليبيريا مساء اليوم ضمن الاستعدادات لمباراتي كينيا وجز القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ومن المنتظر أن يلعب أحمد حسن زيزو في مركز الجناح الأيسر لتعويض عدم انضمام محمود حسن تريزيجيه نجم أستون فيلا حيث سينضم إلى المعسكر مع اللاعبين المحترفين يوم 11 نوفمبر

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد ليبيريا

حراسة المرمى: محمد عواد

Advertisements

خط الدفاع: عبد الله جمعة وأحمد فتحي وباهر المحمدي ومحمود علاء

خط الوسط: طارق حامد وعمرو السولية وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: حسام حسن