رياضة | أزمة جديدة لـ"هازارد" في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة جديدة لـ"هازارد" في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي أن إيدين هازارد نجم ريال مدريد الإسباني يعاني من زيادة الوزن بشدة مما تسبب في ظهوره بهذا المستوى بعد قدومه من تشيلسي الإنجليزي.

وأوضح فينجر لشبكة "بي إن سبورتس" أن هازارد لم يعد اللاعب الذي نعرفه وأصبح ثقيلة الحركة بخلاف ما كان عليه في الدوري الإنجليزي.

وقال فينجر: "إذا كنت تريد أن تجعل الحصان يفقد السباق فعليك أن تحمله بالأوزان وهو ما يحدث مع نجم ريال مدريد الذي يجب أن يقاتل لتخفيف وزنه".