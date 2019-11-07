رياضة | حصاد شامل للجولة الثالثة من دوري القسم الثاني (أرقام)

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أقيمت 18 مباراة في الأسبوع الثالث، بالثلاث مجموعات، من دوري القسم الثاني، شهدوا أحرز 36 هدفًا منهم 18 هدف في الشوط الأول،18 هدف في الشوط الثاني.

حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 14 هدفًا، والثانية 12 هدفًا والثالثة 10 أهداف، وتحقق الفوز في 15 مباراة، مقابل 3 تعادلات، منهم تعادل واحد سلبي،وتعادلان ايجابيان.

ثم احتساب 5 ضربات جزاء، شهدوا تسجيل 3 ضربات وإضاعة ضربتين منهم.

حقق سيراميكا كليوباترا ومنتخب السويس وبنى سويف العلامة الكاملة في الفوز بالثلاث مباريات، بينما لم يحصل فريق النصر والأولبميى على أى نقاط.

- المجموعة الأولى

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثالث للمجموعة الأولى والتي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي، شهدت اللقاءات خمسة انتصارات، وتعادل واحد، حيث ثم إحراز 14 هدف منهم 5 أهداف في الشوط الأول، و9 أهداف في الشوط الثاني.

شهدت الجولة ضربة جزاء ثم تسجيله عن طريق إيهاب فؤاد لاعب بترول أسيوط٠