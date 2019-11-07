شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يكثف مفاوضاته مع نجم وسط برشلونة والان مع التفاصيل

الخميس 7 نوفمبر 2019 يسعى نادي ميلان الإيطالي بقوة لضم متوسط ميدان برشلونة الدولي الكرواتي "إيفان راكيتيتش" خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

Advertisements ويعاني الكرواتي الدولي من قلة المشاركات مع مدربه الأسباني "إرنستو فالفيردي" خلال الموسم الحالي الذي شهد جلوسه إحتياطياً في جل مباريات الموسم. وبحسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية ونقلاً عن موندو ديبورتيفو الإسبانية، سيتواصل مسئول كرة القدم في ميلان الكرواتي "بوبان" لجلب الكرواتي خلال فترة الإنتقالات الشتوية. ويلاقي ميلان منافسة شديدة من جاره إنتر ميلان لضم صاحب الـ 31 عاماً.

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