كاي هافيرتز على رادار برشلونة خلال الانتقالات الشتوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

ذكرت صحيفة "سبورت "اليوم الخميس، أن كشافين من برشلونة، حضروا الليلة الماضية مباراة باير ليفركوزن وأتلتيكو مدريد، في دوري أبطال أوروبا، لمشاهدة كاي هافيرتز، لاعب وسط ممثل البوندسليجا، البالغ عمره 20 عاما.

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واصافت الصحيفة أن برشلونة، يدرك أن ضم الدولي الألماني هافيرتز لن يكون سهلا، لا سيما أنه على رادار بايرن ميونخ وكذلك مانشستر يونايتد بسبب مايملكه من موهبة خاصة .

وتابعت الصحيفة ان قد يصل سعر هافيرتز المبدئي إلى حوالي 100 مليون يورو، لأن هناك أندية أخرى مستعدة لدفع هذا الثمن.

ويسعي النادي الكتلوني الذي يمر بحالة تذبذب في المستوي هذه الفترة في التعاقد مع اللاعب لتدعيم صفوفه تحت قيادة المدرب الاسباني المهدد بالإقالة "فالفيردي"