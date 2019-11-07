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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً .. فالنسيا يفسخ تعاقد مديره الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
أعلن نادي فالنسيا الأسباني في بيان رسمي على موقعه على شبكة الإنترنت أنه تم الإتفاق على فسخ العقد مع المدير الرياضي للنادي ماتيو أليماني.
وجاء في بيان النادي : " بعد الاتفاق الذي توصل إليه النادي مع المدير العام ماتيو أليماني من أجل فسخ عقده، وبعد الاجتماع الذي عقده مع المالك الأكبر للأسهم، بيتر ليم، سيتم تفعيل الاتفاق رسميًا في الأيام القادمة ".
" ويقدم النادي شكره الجزيل لماتيو أليماني على عمله وإنجازاته ويتمنى له التوفيق في المستقبل ".
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