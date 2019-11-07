شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تميمة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 "توتال مصر 2019".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية للشباب تحت 23 عاما "توتال مصر 2019، TOTAL U-23 Africa Cup of Nations, EGYPT 2019 عّن تميمة البطولة التى ستنطلق غدا باستاد القاهرة وتستمر حتى 23 نوفمير الجارى.

مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره المالى، ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.

وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020

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وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عن القائمة النهائية التى ستشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 للمنتخب الأوليمبى تحت 23 سنة يوم 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وجاءت كالتالي: لحراسة المرمى: عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي، وفى خط الدفاع: أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) ومحمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر وللهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفى محمد وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان، بينما تم استبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام، بينما تقام مباريات المجموعة الأولى والتى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.