شكرا لقرائتكم خبر عن أزمات تنس الطاولة تطيح بالمنتخب من كأس العالم للقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع منتخب تنس الطاولة سيدات منافسات بطولة كأس العالم للقارات التى تقام باليابان، بعد الهزيمة من الصين فى أولى المباريات بنتيجة 3/0 ، ثم من أوكرانيا 3/1 ، ليخرج الفراعنة من البطولة مبكرا.

تأتى هزيمة المنتخب فى المباريات لتعكس ما يمر به الاتحاد من أزمات إدارية و انقسام فى مجلس إدارة الاتحاد بين أعضاء المجلس، والانشغال بالجمعية العمومية، وتعديل لائحة النظام الأساسى للطاولة دون النظر إلى المعسكرات والتجمعات للاعبى المنتخبات، حتى ودع المنتخب الوطنى بطولة كأس العالم للقارات، رغم أن البطولة شارك بها لاعبو الصف الأول من منتخب السيدات.

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ويشارك فى البطولة دينا مشرف، مروة الهضيبى ، يسرا حلمى، ريم العراقى، وفرح عبد العزيز.

ويعانى اتحاد الطاولة من حالة انقسام بين أعضاء مجلس الإدارة بسبب تجاهل رئيس الاتحاد تحديد البنود المقرر مناقشتها فى اجتماع الجمعية العمومية، وكذلك بنود اللائحة المقرر تعديلها، والدعوة إلى العمومية التى تحدد لها 6 ديسمبر المقبل.

وتقدم خماسى مجلس الإدارة إلى اللجنة الأولمبية بشكوى من تجاهل رئيس الاتحاد الدعوة للجمعية العمومية وتحديد بنودها، ومن المنتظر أن تبت اللجنة الأمر.