شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان: مستعد للتراجع عن الاعتزال.. والأهلي جاهز للتتويج ولو بالناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى وليد سليمان لاعب الأهلي تفاؤله بالفترة المقبلة، فى ظل الأوضاع المُستقرة للفريق، خاصة أن الجميع لديه رغبة أكيدة فى الفوز بجميع البطولات هذا الموسم، وعلى رأسها بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مكاسب معسكر الإمارات

وقال وليد سليمان، إن الأهلى استفاد من معسكر الإمارات الذى جاء فى توقيت مناسب واستمر لمدة أسبوع، وكان فرصة جيدة للجهاز الفنى ولاعبى الفريق، خاصة أن كل لاعب حاول إثبات نفسه وقدراته أمام المدير الفنى رينيه فايلر.

وعن مدى تأثر الأهلى بتوقف الدورى فترة طويلة، قال وليد سليمان، "أرى أن استمرار الدورى كان الأفضل للأهلى لأن الفريق بدأ الموسم بشكل جيد وكنا نحتاج لاستمرار المسابقة بدلاً من فترة التوقف الطويلة، لكننا سنتعامل مع الموقف، ولدينا الخبرات والقدرات الفنية العالية التى تؤهلنا لمواصلة الانتصارات والعروض الجيدة بعد استئناف بطولة الدورى ونتمنى أن يُحالفنا التوفيق".

وأبدى صانع ألعاب الأهلى ارتياحه وتقديره للجهد الكبير الذى يبذله الجهاز الفنى بقيادة فايلر مع الفريق، قائلا، "فايلر عامل حالة ممتازة، وهو حريص على توصيل رسالته للاعبين، ويقوم دائماً بتحفيظ خططه للجميع من أجل تنفيذها بشكل جيد".

وتحدث سليمان عن المدربين الذين تولوا تدريب الفريق خلال الفترة الماضية قائلاً، "كل مدرب له طريقته ومدرسته، وكل المدربين الذين تولوا تدريب الفريق لهم بصمات، حيث حقق كارتيرون نجاحات مع الفريق وصعد بنا لنهائى دورى الأبطال الإفريقي لكن التوفيق لم يُحالفنا لحصد اللقب، وجاء لاسارتى الذى قاد الفريق للتتويج بالدورى رغم البداية الصعبة التى جعلت البعض يُقلل من حظوظ الأهلى فى التتويج بالدرع الموسم الماضى، أما فايلر فبدأ مع الفريق بشكل جيد للغاية وحقق 6 انتصارات مُتتالية محلياً وأفريقياً وهذه بداية مُبشرة للمدرب السويسرى وأتمنى أن يستمر التوفيق معنا".

وأكد سليمان أن فايلر يتحدث مع الفريق بشكل مُستمر ويسعى ليكون جميع اللاعبين على نفس المستوى من الجاهزية والأداء والقدرة على تطبيق خططه وأفكاره التدريبية والأدوار المطلوبة منهم، ويسعى لتحقيق النجاح ويجتهد من أجل ذلك.

وأشار سليمان إلى أن اللاعبين المتواجدين فى الأهلى حالياً يمتلكون مهارات وقدرات فنية عالية ومعظمهم دوليون ولهم خبرات طويلة فى الملاعب وهو ما يساعد المدير الفنى على تنفيذ خططه.

Advertisements

وليد يتحدث عن قرعة دورى ابطال افريقيا

وفيما يتعلق بمجموعة الأهلى فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى تضم كلاً من "النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى" قال وليد سليمان، "نحترم جميع المنافسين ونقدرهم، لكن من يبحث عن اللقب لا يخشى أى فريق، واجهنا منافسين أقوياء فى الماضى ونجحنا فى تخطى الصعاب وحصدنا اللقب الأفريقى فى النهاية وهذا ما نسعى لتحقيقه هذا الموسم بفضل الإصرار والتحدى الموجود لدى جميع لاعبى الفريق حالياً".

وأضاف وليد سليمان، " الأهلى دائماً مؤهل للتتويج بالبطولات تحت أى ظروف ومهما بلغت الإصابات والغيابات، وإذا شارك فريق ناشئين يحمل اسم الأهلى سيكون مؤهلا دائماً للتتويج بأى بطولة محلية أو قارية، وفى السنوات الماضية واجهنا ظروفا صعبة على صعيد الإصابات والغيابات وغيرها، ومع ذلك حققنا أكثر من بطولة محلية، أما خسارة لقب أفريقيا مرتين مُتتاليتين فى النهائى فهو مجرد سوء حظ حرمنا من حصد البطولة”

الإصابات بريئة من خسارة لقب أفريقيا

وتابع وليد سليمان، "لا أتفق مع من يقول إن الإصابات التى عانى منها الأهلى كانت السبب فى عدم التتويج باللقب الأفريقى عامى 2017 و2018 بدليل أن الأهلى حصد لقب دورى أبطال أفريقيا عام 2013 وكانت قائمة الفريق تضم 13 أو 14 لاعبا فقط تقريباً، وكنا نعانى من إصابات كثيرة وقتها وفى العام التالى 2014 حصدنا لقب الكونفدرالية لأول مرة فى تاريخ الأندية المصرية بقائمة تضم 14 لاعباً من بينهم حارسى مرمى".

وليد سليمان يتحدث عن الاعتزال الدولي

وحول أسباب قرار اعتزال اللعب الدولى الذى اتخذه قبل فترة قال وليد سليمان، ”عندما أعلنت هذا القرار كنت أرغب فى إزاحة الضغوط من على كاهل الجهاز الفنى للمنتخب، لكن البعض ظن وقتها أننى أضغط عليهم وهذا غير صحيح.. بالعكس.. كنت أرغب فى رفع الحرج عنهم و ليس أكثر”.

وقال وليد سليمان، "جمهور الأهلى بيحبنى ويطالب بانضمامى للمنتخب، وأشكره على الدعم والمساندة، وعندما لاحظت أن هذه المطالب الجماهيرية تتزايد قررت الاعتزال الدولى وقتها لرفع الحرج والضغوط عن الجهاز الفنى السابق للمنتخب”.

وعن موقفه من المنتخب حال استدعائه فى الفترة المقبلة، قال لاعب الأهلى، “هذا شرف كبير لأى لاعب لا يمكن أن أتردد فى قبوله، وسأكون تحت أمر المنتخب بالطبع، فأنا أجتهد حالياً مع الأهلي، وأركز فى الملعب من أجل تقديم المطلوب منى ولن أتأخر عن نداء المنتخب إذا تم استدعائى فى أى وقت”.