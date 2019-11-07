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شكرا لقرائتكم خبر عن الغابة يتوج ببطولة كأس مصر لسباحة الزعانف والان مع تفاصيل الخبر
وأثنى مسئولو الاتحاد على جهود مجلس إدارة النادى، برئاسة سعيد إسماعيل، والجهاز الفنى بقيادة أحمد رمضان بعد النتائج المتميزة التى حققها اللاعبون فى بطولة كأس مصر.
كان الاتحاد الدولى للغوص والإنقاذ قرر خلال اجتماعه الذى أقيم بمدينة روما الإيطالية، إسناد تنظيم نهائيات كأس العالم للسباحة بالزعانف للأندية، إلى مصر والمقرر إقامتها خلال الفترة من 25 حتى 30 أكتوبر 2020 بمدينة شرم الشيخ.
كاس مصر لسباحة الزعانف
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