شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. رحاب جمعة محترفة اليد: "اللى هيعاكسنى حفر قبره بإيده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم رحاب جمعة محترفة كرة اليد فى نادى سامبر الفرنسى وكان معها الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ التصوير.. بحب أصور جدا وأتصور كمان. ما الأكلة التى تتميزين فى ظبخها؟ الكشرى.. بعمله حلو قوى كل الناس بتقولى كدة.

رحاب جمعة من مطربك المفضل؟ Advertisements محمد منير.. بحبه جدا بصراحة كل أغانيه جميلة وهادفة. لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ كان نفسى أكون مذيعة.

رحاب جمعة 1 لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ علي حسب المعاكسة، يعنى لو لفظيا همشي ولا كأنى سامعة حاجة، لكن لو بدأت بتعدى أو يحاول يقرب يبقى حفر قبره بأيده. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مش زيها ولكن سعاد حسنى بحبها جدا وبحب روحها وخفتها وتمثيلها. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ بحب الاتنين ولكن أميل أكتر للفورمال.

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