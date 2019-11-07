شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة الطبية للاتفاق على خطة العمل قبل بطولة افريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد سلطان، رئيس اللجنة الطبية ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة ، المقرر إقامتها فى مصر من 8 إلى 32 نوفمبر، مع مجموعة من اﻷطباء العاملين بالبطولة، لوضع الرتوش الأخيرة والاتفاق على الية العمل قبل ساعات قليلة من انطلاق البطولة غدا.



اللجنة الطبية

وشدد محمد سلطان على اﻷطباء بضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون فى عمل اﻹسعافات الاولية فى حال تعرض اى لاعب للإصابة اذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.

كما شدد سلطان على الأطباء التركيز مع الجماهير أيضا، خاصة فى مباريات المنتخب المصرى التى تستحوذ على أكبر عدد من الجماهير.

Advertisements



اللجنة الطبية

يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.

وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.