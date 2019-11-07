- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة الطبية للاتفاق على خطة العمل قبل بطولة افريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر
اللجنة الطبية
وشدد محمد سلطان على اﻷطباء بضرورة الالتزام بتعليمات اللجنة الطبية، وبذل أقصى جهد أثناء المباريات وعدم التهاون فى عمل اﻹسعافات الاولية فى حال تعرض اى لاعب للإصابة اذا احتاج الجهاز الطبى للمنتخب تدخل الفرق الطبية.
كما شدد سلطان على الأطباء التركيز مع الجماهير أيضا، خاصة فى مباريات المنتخب المصرى التى تستحوذ على أكبر عدد من الجماهير.
اللجنة الطبية
يذكر أن مباراة الافتتاح تقام غدا بين المنتخب الأوليمبى المصرى ونظيره المالى ويشارك فى البطولة 8 منتخبات بواقع 4 منتخبات فى كل مجموعة ويقع المنتخب المصرى فى المجموعة الأولى بجانب مالى والكاميرون وغانا وتقام مباريات هذه المجموعة باستاد القاهرة، اما المجموعة الثانية تضم كوت ديفوار ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا وتقام مبارياتها بملعب السلام.
وتؤهل بطولة افريقيا أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى أولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع اللجنة الطبية للاتفاق على خطة العمل قبل بطولة افريقيا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.