شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: لاعبو المنتخب الأولمبى "هيكسروا الدنيا" لو أتيح لهم الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، أنه يأمل عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية بتحقيق اللقب والتأهل للأوليمبياد وتقديم جيل قوى للكرة المصرية فى السنوات المقبلة، مؤكدا أن هذا الجيل لو أتيحت له فرصة الاحتراف الخارجى "هيكسر الدنيا".



وقال شوقى غريب، خلال المؤتمر الصحفى قبل مواجهة مالى غدا فى ضربة البداية لكأس الأمم الأفريقية، إن اللاعبين على موعد مع التاريخ، وهذا متوقف عليهم لتحقيق البطولة وإثبات أنفسهم، خاصة أن هناك أكثر من لاعب محط أنظار من الجمييع وأمامهم فرصة لإثبات أنفسهم.



وأضاف مدرب المنتخب الأولمبى، أنه راضٍ عن المعسكر والتزام اللاعبين والوديات التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، مناشداً الجماهير المصرية الحضور لاستاد القاهرة لدعم اللاعبين وتحقيق بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر.

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وأشار غريب إلى أن اللعب على استاد القاهرة شرف لأى لاعب مصرى، والجميع سواء فى جيلنا أو جيل 2006 كانوا سعداء للغاية بمجرد علمهم بإقامة المباراة على استاد القاهرة.



وأوضح غريب أن عدم مشاركة أى من الحراس الثلاثة عمر رضوان ومحمد صبحى وعمر صلاح بصفة مستمرة مع أنديتهم بأنه مستعد للتعامل مع هذ الأمر من خلال الجرعات التدريبية القوية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن هذا الجيل لو أتيحت له فرصة الاحتراف الخارجى "هيكسر الدنيا".