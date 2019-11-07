شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن إطلاق تطبيقه الرسمى ويكشف عن تفاصيل مشروعات تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادي الأهلي ظهر اليوم، الخميس، إطلاق تطبيق الأعضاء Alahly members ، وذلك فى إطار توجهات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب ليكون الأهلي من أول الأندية إلكترونيًا التى تستخدم المدفوعات غير النقدية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عُقد اليوم بقمر النادي بالجزيرة للإعلان رسمياً عن التطبيق فى حضور محمد الدماطي عضو المجلس؛ ممثلا عن مجلس الإدارة، ومحمد مرجان المدير التنفيذي، والدكتور محمد الصبان مستشار مجلس الإدارة للتكنولوجيا والدكتور أسامة مصطفي رئيس الشركة المسئولة عن إدارة المشروع وتطويره.

ويقدم المشروع خدمات كثيرة ومتنوعة للأعضاء، وعلى رأسها سداد الاشتراكات السنوية والأقساط «أون لاين» دون الحاجة للذهاب إلى المقر، والحصول على بطاقة العضوية من قسم الاشتراكات، أو عن طريق خدمة التوصيل للمنازل، ويمكن للأعضاء من خلال هذا التطبيق أيضا التعرف على جميع الخدمات التى يقدمها النادى كمواعيد التدريبات الخاصة بالأنشطة الرياضية فى مختلف المراحل العمرية، كما يجري حاليا التجهيز لإطلاق خدمة حجز وسداد رسوم الرحلات.

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وتتضمن المرحلة الثانية من التطبيق إضافة خدمة سداد اشتراكات مدارس الألعاب، ويقدم التطبيق ايضا قسما خاصا بالشكاوى والمقترحات والاستفسارات، ليتم من خلاله التواصل المباشر بين إدارة النادي والأعضاء، للرد عليها في غضون 48 ساعة.

ويتضمن التطبيق قسما خاصا بأخبار الأهلى، والأحداث اليومية التي يشهدها على مدار الساعة فى كل فروعه، ويقدم التطبيق أيضا مسابقة يومية، حيث يتم حصر الإجابات الصحيحة واختيار ثلاثة فائزين في نهاية الشهر، وتقديم جوائز قيمة لهم.