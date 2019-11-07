شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: نسعى لخوض «وديات» خلال مرحلة الإعداد الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفريق سيخوض مباراة ودية أو اثنتين خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد، والتى تبدأ بعد انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب العودة من الإمارات أمس وتستمر لمدة أربعة أيام.

واكتفى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، بالتدريبات البدنية خلال المرحلة الأولى من فترة الإعداد، والتى اشتملت على إقامة معسكر تدريبى فى الإمارات لمدة أسبوع، ركز خلاله المدير الفني على العامل النفسي والمعنوي بجانب التدريبات البدنية والخططية.

وخوض الأهلي مباراة ودية أو اثنتين خلال فترة التوقف وذلك، وفقا للرؤية الفنية لرينيه فايلر، وخطة الإعداد التي يرغب فى تطبيقها خلال فترة التحضير لاستكمال مباريات الدوري العام ودور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.