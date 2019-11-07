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شكرا لقرائتكم خبر عن راموس المدافع المحطم لارقام المهاجمين والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
اكتسح ريال مدريد مساء امس الاربعاء ضيفه جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في اطار منافسات الجولة الرابعة من اياب دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا .
وسجل راموس الهدف الثالث عن طريق ضربة جزاء ليصل الي الهدف رقم ١٣ في مسيرته مع النادي الملكي اوروبيا ليعادل بذلك هداف ريال مدريد السابق الهولندي "رود فان نيستلروي"
وحقق راموس رقم قياسي ايضا بهذا الهدف حيث وصل للهدف رقم ٨٧ بقميص ريال مدريد في كل المنافسات ليعادل رقم برودين في المركز الرابع والعشرين من قائمة هدافين النادي عبر التاريخ
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط ، بينما يحتل جالطة سراي المركز الاخير بنقطة واحدة .
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