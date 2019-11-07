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بنزيما يعادل أسطورة ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا 

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محمد حسين 0 تبليغ

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الخميس 7 نوفمبر 2019

اكتسح ريال مدريد مساء امس الاربعاء ضيفه جالطة سراي التركي بسداسية نظيفة في اطار منافسات الجولة الرابعة من اياب دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا .

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وشارك هداف الفريق الفرنسي " كريم بنزيما" في الاهداف الستة بتسجيله هدف ليعادل الرقم المحفوظ بأسم اسطورة ريال مدريد "دي ستيفانو" بتسجيله ٤٩ هدف لكلا منهما .

الجدير بالذكر ان بنزيما من الهدافين التاريخين لمسابقة دوري الابطال حيث يحتل المركز الخامس من هدافين المسابقة ، والثالث للنادي الملكي مع الاسباني راؤول جونزاليس والبرتغالي كرستيانو رونالدو .

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ٧ نقاط ، بينما يحتل جالطة سراي المركز الاخير بنقطة واحدة .

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