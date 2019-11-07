باريس سان جيرمان يفتح النار علي زيدان والسبب نجم الفريق

الخميس 7 نوفمبر 2019

صرح المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان بعض التصرحات عن صفقة اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" قائلا ؛ مبابي هو من سيقرر مستقبله، في الوقت الحالي هو في باريس سان جيرمان، سنري في المستقبل ، لقد قال من قبل ان ريال مدريد هو حلمه.

Advertisements

واظهرت تصريحات المدرب الفرنسي رغبته في اتمام صفقة القرن "كيليان مبابي" وانه يريد التعاقد مع في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية .

واعرب النادي الباريسي عن انزعاج تصريحات زيدان من خلال المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان "ليوناردو" الذي قال : هذا امر مزعج ليس هو الوقت المناسب للحديث عن الاحلام توقفو .

واضاف مبابي مهم جدا لنا ولم يحن الوقت للاستغناء عنه ، ونحن الان في محاولة لتجديد عقده مع النادي .