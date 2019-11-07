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شكرا لقرائتكم خبر عن أرسين فينجر: رامسي كان يريد البقاء في أرسنال والان مع التفاصيل
الخميس 7 نوفمبر 2019
كشف المدير الفني الكبير "أرسين فينجر" عن رغبة لاعب أرسنال السابق "آرون رامسي" نجم يوفنتوس الحالي في البقاء رفقة الجانرز قبل الرحيل نحو يوفنتوس.
وصرح فينجر لخلال مقابلة لشبكة beIN أمس الأربعاء قائلاً: "نعم كان يريد البقاء مع أرسنال".
وتابع: "لقد توصل لإتفاق مع الإدارة حول التجديد، هذا ما كنت أعرفه، حاولت مراراً إقناعه بالتجديد فيما بعد".
وأضاف: " ما كنت أتأكد منه هو أنه كان يريد البقاء".
ووقع رامسي على عقد ينتقل بموجبه للسيدة العجوز في فبراير الماضي، قبل أن يتم إنتقاله رسمياً في يوليو الماضي مجاناً.
وقاد رامسي فريقه يوفنتوس لهزيمه لوكوموتيف موسكو الروسي في عقر داره ليحفظ له صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال أوروبا.
وسجل رامسي الهدف الأول في المباراة، وهو الهدف رقم 300 لليوفي في دوري الأبطال.
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