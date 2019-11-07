شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك في راحة يومين .. والعودة السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر المدير الفني لنادي الزمالك، الصربي ميتشو، إعطاء اللاعبين راحة لمدة يومين، على أن يعودوا للتدريبات يوم السبت المقبل.. وذلك بعد الفوز بهدفين على منتخب جنوب أفريقيا الأوليمبي في مباراة ودية مساء أمس، سجلهما كل من (بن شرقي) و(بامبو)، وذلك من أجل الاستعداد للقاء إنبي ضمن الدوري الممتاز، ومازيمبي الكونغولي ضمن الجولة الأولي في دوري أبطال أفريقيا.

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