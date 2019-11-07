شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يلغى تعاقده مع «لاجاردير» الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق البطولات الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف الغى تعاقده مع شركة «لاجاردير» الفرنسية المالكة لحقوق بث وتسويق بطولات الكاف وذلك بعد سلسلة من المشاورات والإجتماعات تمت بين المسؤولين بالكاف ليستقر الراى على إنهاء التعاقد.

وكان العقد بين الطرفين سارياً حتى عام 2028 بقيمة مليار دولار أمريكي.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية إن شركة لاجاردير اعتبرت هذا الأمر غير قانوني وعارضت هذا القرار بشدة بداعى أنه لا يوجد سبب مقنع لالغاء التعاقد، وطالبت الكاف بالتراجع عن القرار ودعت لعقد إجتماع مع المسؤولين في الاتحاد الأفريقي في محاولة لتقريب وجهات النظر وإستمرار بنود العقد بين الطريفين .

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