ماني: نملك دافع النتائج المتميزة للفوز على مانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

تشهد الجولة القادمة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز "البريمرليج" قمة نارية ، حيث يواجه حامل اللقب مانشستر سيتي المتصدر ليفربول علي ملعب الاخير في انفيلد .

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وكشفت صحيفة "جارديان" تصريحات نجم فريق ليفربول السنغالي "ساديو ماني" الذي قال ؛ سيكون الامر مختلفا تماما لاننا تعلمنا الكثير من مباريات مانشستر سيتي السابقة .

واضاف: "نملك دافع اضافي لنا، نلعب امامهم في ملعبنا في وجود الجماهير ومساندتهم في الانفيلد ، ونتائجنا دائما ما تكون جيدة علي ملعبنا ، وسنبذل كل ما بوسعنا للفوز بالمباراة".

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب العام برصيد ٣١ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المان سيتي ٢٥ نقطة ، وفوز ليفربول ستقربه من اللقب الغائب منذ ٣٠ عام .