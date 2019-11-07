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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيدان بضع باريس سان جيرمان في ورطة بسبب مبابي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019
صرح المدرب الفرنسي للنادي الملكي زين الدين زيدان بعض التصرحات عن صفقة اللاعب الفرنسي "كيليان مبابي" قائلا ؛ مبابي هو من سيقرر مستقبله، في الوقت الحالي هو في باريس سان جيرمان، سنري في المستقبل ، لقد قال من قبل ان ريال مدريد هو حلمه.
واظهرت تصريحات المدرب الفرنسي رغبته في اتمام صفقة القرن "كيليان مبابي" وانه يريد التعاقد مع في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية .
واعرب النادي الباريسي عن انزعاج تصريحات زيدان من خلال المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان "ليوناردو" الذي قال : هذا امر مزعج ليس هو الوقت المناسب للحديث عن الاحلام توقفو .
واضاف مبابي مهم جدا لنا ولم يحن الوقت للاستغناء عنه ، ونحن الان في محاولة لتجديد عقده مع النادي .
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