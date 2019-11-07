جوارديولا يحدد موقف مشاركة ووكر كحارس مرمى ضد ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

حدد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من مشاركة ظهيره الأيمن، كايل ووكر، في مركز حراسة المرمى في مباراة ليفربول المقبلة.



ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

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وكان كايل ووكر قد شارك كحارس مرمى أمام أتالانتا بالأمس في دوري أبطال أوروبا، بعد إصابة الحارس الأساسي إيدرسون وطرد الحارس البديل كلاوديو برافو في الدقيقة 81 من زمن المباراة، وتألق ووكر بشكل لافت للأنظار جعل البعض يسألون عن إمكانية مشاركته أساسيًا أمام ليفربول.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وأتالانتا

وتعادل مانشستر سيتي، أمام نظيره أتالانتا أمس الأربعاء بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال مؤتمره الصحفي بالأمس عقب نهاية المباراة: "لا أعلم حتى الآن، ماذا سيحدث في مباراة ليفربول المقبلة".

وأكمل: "مشاركة ووكر كحارس مرمى، أمام ليفربول مخاطرة كبيرة ولكننا فكرنا به وفقًا للموقف الذي مررنا به أمام أتالانتا، ربما يكون بديلًا لحارس المرمى في المباراة المقبلة".