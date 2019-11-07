الريدز يكشف عن مشاركة محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 نوفمبر 2019

أفادت تقارير صحفية، أن الدولي المصري محمد صلاح جاهز للمشاركة أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الجولة المقبلة.



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ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.

وبحسب موقع "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن صلاح جاهز بنسبة 100% للمشاركة أمام السيتي، ومشاركته أمام جينك كانت خطة من يورجن كلوب لاستعادة لياقته البدنية.

وكان محمد صلاح قد تعرض للأصابة في كاحل القدم، وغاب على أثرها أمام مانشستر يونايتد، ثم تعرض للأصابة مرة أخرى أمام توتنهام، قبل أن يعود أمام أستون فيلا وظهر بشكل غير جيد، وتم تبديلة من قبل يورجن كلوب.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.