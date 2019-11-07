شكرا لقرائتكم حسام البدرى يرفض وساطة كبار المنتخب للعفو عن لاعبى بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، وساطة اللاعبين الكبار فى معسكر الفراعنة المقام حاليا فى برج العرب للعفو عن لاعبى بيراميدز وانضمامهم للمعسكر وهم عبد الله السعيد ومحمد حمدى وإسلام عيسى ورجب بكار وعمر جابر وأحمد أيمن منصور ومحمد فاروق. وكان نادى بيراميدز منع لاعبيه من الانضمام لمعسكر المنتخب يوم 5 نوفمبر الماضى، بداعى تمسكه بالأجندة الدولية التى تمنح المنتخب الحق فى ضم اللاعبين يوم 11 نوفمبر الجارى. وشهدت الساعات الماضية تدخلات من أحمد فتحى وطارق حامد ومحمود علاء لاحتواء الأزمة، إلا أن البدرى أكد لهم أنه يعلم تماما أن لاعبى بيراميدز لم يمتنعوا عن المعسكر ولو كان الأمر بأيديهم لانضموا فى الوقت المحدد، لكن إدارة النادى هى سبب منعهم، مشددا على أن القرار لا رجعة فيه لأنه يسعى لإرساء أسس وثوابت فى المنتخب مهما كان اسم النادى أو اللاعب.

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