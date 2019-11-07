شكرا لقرائتكم ماذا قال مرتضى منصور لطارق يحيى عن العرض المغربى؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيى المدير الفنى للزمالك انه تلقى عرضا جادا من نادى سريع وادى زم لتولى القيادة الفنية للفريق المغربى فى الفترة المقبلة، خلفا لحسن بنعبيشة الذى تمت إقالته من منصبه.

قال طارق يحيى إنه عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك من أجل الحصول على موافقته للرحيل إلى المغرب وتولى القيادة الفنية لسريع وادى زم، مشيرا إلى أن رئيس القلعة البيضاء ترك له مطلق الحرية فى تحديد مصيره، وإن كان أبلغه أن قطاع الناشئين بالزمالك فى حاجة لوجوده.

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تابع: لا أمانع فى خوض التجربة بالمغرب لاسيما وأن سريع وادى زم يملك تاريخا كبيرا فى المغرب، بخلاف أن الدورى المغربى مسابقة قوية ومنتظمة وبها مجموعة من اللاعبين المميزين.

يذكر سريع وادى زم، كان قد أشرف على إدارته التقنية فى وقت سابق المصرى، طارق مصطفى، وحقق نتائج طيبة مما دفع مسؤولو النادى للتفكير فى تكرار تجربة التعاقد مع مدرب مصرى مرة أخرى.

أشاد يحيى بمسئولى نادى سريع وادى زم وإصرارهم على التعاقد معه لتولى القيادة الفنية، مشيرا إلى أنه سيحسم موقفه من قبول العرض خلال الساعات المقبلة.