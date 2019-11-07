شكرا لقرائتكم أمير عزمى مجاهد: كثرة التدوير فى صفوف الزمالك أربكت اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عزمى مجاهد المدرب المساعد السابق للزمالك أن الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك فام بعملية تدوير واسعة فى صفوف الفريق بشكل أثر سلبياً على نتائج الفارس الابيض فى الفترة الاخيرة .

وأضاف أمير عزمى مجاهد فى تصريحات لقناة "تايم سبورت": "كثرة التدوير فى صفوف الزمالك أربكت اللاعبين لاسيما أن التغيير فى التشكيل يحتاج ظروف مناسبة أهمها أن تكون النتائج مستقرة حتى لايتأثر اللاعب سلباً وهذا لم يحدث فى الزمالك"

Advertisements

وتابع: "ميتشو ليس مدرباً عظيماً وأيضاً ليس فاشلا، التمس له العذر لانه لم يخض فترة الاعداد مع الزمالك ولكن فترة توقف الدوري الحالية فرصة ذهبية للتعرف على قدرات لاعبيه وخوض فترة إعداد قوية قبل التحديات الصعبة المقبلة للفريق"

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضًا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.